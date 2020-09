Una donna alla guida del Partito democratico di Latina. Il congresso comunale che si è svolto oggi ha eletto infatti Franca Rieti che avrà il delicato compito di condurre il Pd del capoluogo alle elezioni amministrative del 2021. Nella sala assemblee del circolo cittadino si è celebrato il congresso che ha proceduto a eleggere il successore di Alessandro Cozzolino. In campo due mozioni, quella di Franca Rieti (vicina all'area del segretario provinciale Claudio Moscardelli) e quella di Stefano Vanzini, espressione dei giovani democratici. Alla fine sono risultati votanti 379 iscritti. A Franca Rieti circa il 64% dei voti, contro il 36% di Vanzini, 246 a 140 preferenze.

Il congresso si è svolto in un clima di grande concordia e rispetto reciproco. Interventi pacati, ispirati alla collaborazione e al rispetto. I due candidati nei loro interventi hanno fatto il punto su quelle che dovranno essere, da qui ai prossimi mesi, le priorità del Partito democratico. Priorità interne ed esterne, diciamo così. Da una parte infatti c'è la necessità di una riorganizzazione del partito a livello di partecipazione, di iniziative, di vitalità dei circoli. E qui le ricette in qualche modo collimano. Vanzini, in particolare, ha puntato molto sulla necessità di coinvolgere in modo maggiore nell'attività del partito i giovani democratici, di cui lui è peraltro espressione. «Servono nuove generazioni in politica», ha detto Vanzini e guardando la platea non ha tutti i torti.

Franca Rieti ha poi allargato il campo del proprio intervento puntando sui temi amministrativi. Il giudizio del Pd sull'operato dell'attuale amministrazione non può che essere negativo essendo i dem all'opposizione. Dal teatro D'Annunzio ancora chiuso al Palazzetto dello Sport fatiscente, le cose che non funzionano sono molteplici e la neo segretaria le ha illustrate ad una ad una.