"Non ho mai detto che la Roma-Latina non è un'opera da commissariare o che non è un'infrastruttura prioritaria. Quello che ho dichiarato, e che riporto fedelmente di seguito, è: non è in discussione l'opera, nessuno intende bloccarla, sia chiaro. Ma noi Cinquestelle, insieme a Leu, abbiamo espresso delle perplessità chiedendo una revisione del progetto, ora al vaglio del Ministro che contatterà i gruppi di maggioranza per individuare al più presto correttivi condivisibili da tutti". Sono parole del viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri che ribadisce il concetto secondo cui il progetto attuale della Roma-Latina non convince Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali e che dunque andrà corretto. Servirà più tempo, ma l'opera rimane strategica per il Paese.

"L'obiettivo - continua il vice ministro Cancelleri - è disegnare un progetto ancora meno oneroso, meno invasivo dal punto di vista ambientale e che garantisca l'intermodalità, quindi anche l'utilizzo del treno per raggiungere Roma". Nella nota che accompagna le dichiarazioni, si legge ancora: «in nessun caso il viceministro ha detto che l'opera non sarà commissariata o, peggio, non sarà realizzata. L'intenzione del Vice Ministro, del Movimento5Stelle, e della coalizione che sostiene questo Governo è quella di creare le condizioni migliori per realizzare un'opera efficiente, sostenibile e che costi ai contribuenti il giusto prezzo".