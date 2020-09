Prime indiscrezioni dai seggi, dove si preannuncia una corsa a tre tra i candidati sindaco Beniamino Maschietto, Giulio Mastrobattista e Luigi Parisella. I risultati sono parziali e relativi alle prime sezioni che sono state scrutinate. Il vice sindaco uscente, Beniamino Maschietto, sostenuto da Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Litorale e Sviluppo Fondano, Io Si e Noi per Fondi, sembra in vantaggio. Seguono Giulio Mastrobattista (Fratelli d'Italia, Giulio Mastrobattista sindaco e Patto per Fondi) e Luigi Parisella (Fondi terra Nostra, La Mia Fondi e Riscossa Fondana). Più distaccati Raniero De Filippis (Pd e Camminare Insieme), Francesco Ciccone (Fondi Vera) e Giuseppe Manzo (M5S). Lo scrutinio, iniziato da circa un'ora e mezza, è ancora in corso.