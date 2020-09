In corso gli scrutini a Terracina per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Dieci le sezioni scrutinate su 45 totali. Il dato parziale dà un testa a testa tra Roberta Tintari, sindaco uscente e candidato di Fratelli D'Italia, Cambiamo con Toti, Insieme per Roberta Tintari e Uniti e Liberi, e Valentino Giuliani, candidato della Lega, Forza Italia e la lista civica Giuliani Sindaco. In testa sarebbe al momento Tintari, seguita da Giuliani, segue poi il candidato del PD Armando Cittarelli, Gianfranco Sciscione con la lista Sciscione sindaco, Piero Vanni del M5S, e infine Europa Verde Terracina di Gabriele Subiaco. Si tratta naturalmente di dati parziali e di poche sezioni scrutinate.