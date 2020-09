Lo spoglio nelle 33 sezioni di Fondi non procede a ritmo spedito. Dalle 9 di stamattina, fino alle 17, sono 5 quelle con risultato definitivo. In netto vantaggio il candidato sindaco Beniamino Maschietto, con percentuali che oscillano attorno al 50%. In caso di superamento di quella soglia, sarebbe eletto sindaco, altrimenti si andrà al ballottaggio. Ballottaggio che ora come ora sarebbe con la coalizione di Luigi Parisella, inseguito a poca distanza da quella guidata da Giulio Mastrobattista. Seguono Francesco Ciccone, Raniero De Filippis e infine Giuseppe Manzo. Ma il risultato, è bene ribadirlo, è ancora parziale in attesa dello scrutinio delle altre sezioni.

