"Atteggiamento imbarazzante da parte della maggioranza Lbc in Consiglio comunale che oggi non s'è fermata davanti alle eccezioni sollevate in merito al contributo straordinario di costruzione". Parole del consigliere comunale della Lega, Massimiliano Carnevale, a margine dell'Assise di oggi.

"La delibera è estremamente vaga su quelli che sono gli oneri dovuti. Lascia criteri troppo soggettivi, che possono portare a risultati non chiari. Valga per tutti il fatto che per la stima gli uffici potranno far riferimento anche al valore commerciale delle superfici, che potrà essere valutata con riferimento alle diverse zone anche con l'ausilio di pubblicazioni specializzate. Questo "anche" lascia indubbiante un'area troppo grande di vaghezza e indeterminatezza, cosa del resto ammessa dallo stesso assessore, che però ha assicurato che ci potranno essere modifiche all'impianto di delibera e che l'approvazione odierna è stata fatta anche su esigenza di alcuni operatori, tra cui uno di Latina Scalo".

"Ovviamente non possiamo tollerare che venga fatta una delibera che non abbia un valore universale. La delibera deve avere un valore oggettivo, che sia in grado di garantire pari opportunità per tutti i cittadini. Questa non lo è, è evidente. Ci aspettiamo che venga fatta una politica che abbia l'oggettività come misura guida. Non si possono lasciare nell'incertezza i cittadini. Ulteriore criticità evidenziata è che, Contrariamente alle altre amministrazioni, Latina non prende in considerazione il costo di costruzione. Una miopia e superficialità da parte dell'amministrazione, un provvedimento quello odierno che, se fatto in fretta e furia solo per esigenze di qualcuno ..., sarebbe a dir poco grave e sicuramente inaccettabile"