"Fratelli d'Italia si afferma come partito di riferimento sia a Terracina che a Fondi". E' l'analisi del voto del senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, coordinatore provinciale del partito pontino.

"A Terracina la coalizione di Roberta Tintari affronterà un ballottaggio tutto interno al centrodestra. Sono certo che tra due settimane gli elettori daranno continuità ad un modello di buona amministrazione portato avanti da oltre otto anni da Fratelli d'Italia. A Fondi il risultato di Giulio Mastrobattista e della sua coalizione è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Solo pochi mesi fa a Fondi Fratelli d'Italia neppure esisteva, mentre oggi ha rappresentato un elemento di novità e possiamo dire senza timore di smentita che grazie a noi gli elettori hanno potuto avere una valida alternativa alle amministrazioni che governano la città da un quarto di secolo. Da qui inizia un percorso che ci vedrà presenti in consiglio comunale, con le nostre proposte per Fondi.

Il risultato elettorale conferma la crescita di Fratelli d'Italia in Provincia di Latina e la nascita di un centrodestra dialettico e non monolitico, in cui tornare ad essere alleati alla pari contro un centrosinistra che si sta riorganizzando. È un'ascesa costante, sulla scia di quanto sta avvenendo sul territorio nazionale, dove siamo l'unico partito stabilmente in crescita, grazie al lavoro svolto sui territori e grazie alla serietà del nostro leader Giorgia Meloni, la cui coerenza è innegabile e riconosciuta dagli italiani che l'hanno premiata con il consenso arrivato dalle urne".