Completato finalmente lo spoglio in tutte e 33 le sezioni del Comune di Fondi. Non ci sono stati colpi di scena per quanto riguarda le percentuali dei candidati sindaco: 49,50% Maschietto, 19,43% Parisella, 13,35% Mastrobattista, 8,00% Ciccone, 7,52% De Filippis, 2,21% Manzo.

Per quanto riguarda i partiti, a dominare è ancora una volta Forza Italia, con una percentuale assestata attorno al 31,81%; segue Fratelli d'Italia col 7,18%. Non un successo, invece, i numeri ottenuti dal Pd, che si è arenato attorno al 2,91%, dalla Lega, che ha di poco superato il 2%, e dal M5S, che si è fermato attorno all'1,6%

. Concluse le operazioni, ora non resta che attendere per conoscere la futura composizione del Consiglio comunale.

