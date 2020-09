In qualche modo era già scritto, oggi è ufficiale. Gianfranco Sciscione appoggerà il candidato sindaco Valentino Giuliani al ballottaggio elettorale di Terracina. Questa mattina nel point elettorale della Lega, alla presenza dei due candidati, del coordinatore regionale della Lega Francesco Zicchieri, il coordinatore locale Fulvio Carocci, il commissario di Forza Italia Augusto Basile, e il coordinatore cittadino della lista Sciscione Nicoletta Rossi è stato siglato il patto ufficiale per l'intesa e il sostegno del candidato sindaco. Un passo naturale, è stato definito da tutti, e dallo stesso Sciscione che ha confermato di votare Lega dal 2018. Pochi punti cardine in comune pef sancire l'alleanza,posti sul tavolo da Sciscione e condividi da Giuliani. La riapertura della ferrovia, un piano per la realizzazione di case popolari, il ritorno di una città dello sport. Punto cardine e atto dovuto, ha poi specificato il candidato Giuliani, sarà la riqualificazione del quartiere Calcatore, per collegarlo con il resto della città. Massima soddisfazione è stata espressa anche da parte anche di Forza Italia.