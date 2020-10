"Dalla prossima settimana, oltre al Consiglio comunale anche le Commissioni consiliari saranno trasmesse in streaming e quindi visibili da tutti i cittadini interessati. Sarà possibile assistere alla diretta attraverso l'apposita sezione nel sito web del Comune di Latina". A darne notizia è il Comune di Latina, un servizio per permettere ai cittadini di seguire direttamente le discussioni anche per quanto riguarda le commissioni.



La condivisione delle Commissioni in diretta sul sito web sarà possibile attraverso una nuova piattaforma e con l'ausilio della società che da pochi mesi si è aggiudicata il servizio di gestione informatica delle sedute consiliari. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, la nuova gestione delle sedute introdurrà nuove funzionalità quali, ad esempio, la pubblicazione in remoto delle registrazioni audio/video indicizzate secondo varie modalità.



Soddisfazione da parte del Presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Colazingari: «Crediamo che questo sia un primo passo verso il ritorno alla normalità. Dopo aver pubblicato sui social il Consiglio comunale, in via del tutto eccezionale e vista l'emergenza, abbiamo anche predisposto una nuova piattaforma affinché le Commissioni tornino ad essere visibili a tutti i cittadini di Latina. Stiamo anche lavorando perché si possa tornare a svolgere le stesse Commissioni in presenza. Mancano ancora alcuni passaggi per la definizione completa del protocollo di sicurezza e di sanificazione per poter proseguire».