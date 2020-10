C'è già aria di festa nel point elettorale di viale Europa, a Terracina. Mancano soltanto due sezioni ed ormai è chiaro: Roberta Tintari si è assicurata la poltrona da sindaco. La percentuale, ancora provvisoria, si aggira intorno al 54%, ma lo scarto è stato netto sin dall'inizio degli spogli, visto che avanzando con gli scrutini la forbice tra i voti per la candidata di FdI e quelli di Valentino Giuliani continuava ad allargarsi.

