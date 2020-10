Le operazioni procedono in modo abbastanza spedito, anche perché rispetto al primo turno c'è stata una diminuzione dei votanti pari a circa il 16%: alle 15 di oggi aveva votato il 56,19% a fronte del 72,86% del primo turno

