Si svolgerà oggi la prima assemblea del nuovo Partito democratico di Latina, guidato dalla segretaria Franca Rieti. Un appuntamento che segnerà l'inizio del percorso dei dem verso le comunali del 2021. Tra i temi più importanti da affrontare c'è sempre quello dei rapporti con Latina Bene Comune e con Damiano Coletta. Il sindaco in carica ha ricevuto proprio nei giorni scorsi l'offerta di ricandidatura da parte del suo movimento civico. S'è preso tempo per rifletterci ma è evidente che Coletta intende proseguire nel percorso avviato in Comune. E per farlo sta dialogando ancora con una parte del Pd, quella che ha perso il congresso comunale ma che non pare intenzionata a mollare l'accordo a sostegno di Coletta, considerato l'unico in grado di incarnare lo spirito della piazza grande di zingarettiana memoria.



Non si è certo risolta con il congresso comunale la disfida interna al Partito democratico sul sostegno o meno a Damiano Coletta quale candidato sindaco alle prossime comunali, alla guida di una coalizione di centrosinistra. La minoranza interna dei Dem è sempre più convinta che la strada per arrivare al ballottaggio e poi rivincere è quella di un Coletta bis. In questo senso, nei giorni scorsi, ci sono stati ulteriori incontri tra le parti.

La componente che spinge per questa intesa, non è certo un mistero, è quella guidata dal consigliere regionale Salvatore La Penna e di cui fanno parte il presidente provinciale del partito Mauro Visari, e gli ex consiglieri comunali Giorgio De Marchis e Omar Sarubbo.