'L'ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha generato caos nella provincia di Latina, la cui preoccupazione è legata non solo agli effetti negativi sul tessuto economico, ma anche sull'incognita delle misure straordinarie che la giunta adotterà per il rilancio del territorio colpito sia dal lockdown nazionale sia dal mini lockdown''. Lo chiede in un'interrogazione urgente Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, al governatore Nicola Zingaretti.

''L'ordinanza ha mandato in tilt - sostiene ancora Tripodi, che pone dei dubbi sulle limitazioni dei diritti sanciti dalla Costituzione - le migliaia di piccoli e medi imprenditori di tutti i settori produttivi alla luce delle tantissime perplessità sull'ennesima riorganizzazione del lavoro, a partire dal rapporto tra le dimensioni dei locali e il numero dei clienti, producendo molto probabilmente un'impennata anche della disoccupazione, in particolare quella giovanile. Pertanto, ritengo necessario che Nicola Zingaretti venga in aula immediatamente a riferire sull'ordinanza regionale, anche perché essa potrebbe essere applicata in futuro in altre province del Lazio e la politica regionale ha l'obbligo di confrontarsi attentamente sulle conseguenze di qualsiasi provvedimento soprattutto in una fase di emergenza'', conclude Tripodi.