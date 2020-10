Il Collegio dei Probiviri ha annunciato di aver disposto ieri, 15 ottobre 2020, l'espulsione dal MoVimento 5 Stelle della senatrice Marinella Pacifico e Paolo Nicolò Romano. Lo ha reso noto il Blog delle Stelle. I due parlamentari erano finiti sotto la lente di ingrandimento dei Probiviri per il caso delle mancate rendicontazioni. La senatrice pontina Marinella Pacifico, in particolare, era stata messa sotto la lente anche per aver sostenuto la campagna per il No al Referendum sul taglio dei parlamentari, una delle battaglie storiche del Movimento 5 Stelle.

Esattamente come accaduto nella passata Legislatura, il Movimento 5 Stelle della provincia di Latina si ritrova senza rappresentanti in Parlamento nonostante ne avesse eletti l'altra volta 3 e questa volta due. Infatti, nei mesi scorsi, anche il deputato Raffaele Trano era stato espulso dal Movimento 5 Stelle.