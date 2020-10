«Continuiamo a vedere la nostra amata Cisterna aggredita dal Coronavirus. Nella giornata del 16 ottobre i contagi segnalati dalla Asl sono stati 11, un numero altissimo se paragonato a Latina che nella stessa giornata ne contava 13. Gli undici, uniti ai casi dei giorni scorsi, danno un totale di 111 casi e questo ci impone di alzare la guardia e di farlo alla svelta».

Il gruppo in Consiglio comunale della Lega, commenta con particolare preoccupazione il momento sanitario che il territorio di Cisterna di Latina sta affrontando nel periodo post estate e torna a chiedere a gran voce al sindaco di nominare la nuova giunta, per affrontare l'emergenza del Covid-19 ma non solo. «È per questo motivo - spiega la Lega - che come gruppo chiediamo, ancora una volta e a gran voce, al sindaco Mauro Carturan di procedere celermente con la nomina della sua giunta e di individuare immediatamente un delegato alla sanità che possa operare per il bene dei cittadini e che partecipi agli incontri, ormai giornalieri, che si tengono a livello provinciale con la Asl di Latina, il reparto prevenzione e la prefettura, per la definizione delle linee guida e la divulgazione delle informazioni necessarie alla lotta al virus».

Una posizione che, occorre ricordare, era ricoperta fino a qualche settimana fa dalla leghista Federica Felicetti. Poi l'azzeramento delle deleghe e l'inizio della guerra interna alla maggioranza.