"Ancora una volta l'amministrazione comunale penalizza le associazioni sportive del capoluogo pontino, perseverando nei ritardi nella realizzazione dei bandi per affidare gli impianti". Questa la denuncia del consigliere comunale di opposizione, Giovanna Miele, contro l'amministrazione LBC.

"E' una situazione indegna di una città capoluogo e il sindaco Damiano Coletta è il principale responsabile di questo sfacelo. Sono quattro anni che stiamo chiedendo al Comune di Latina di velocizzare i tempi, di muoversi, almeno per quel che concerne l'affidamento delle strutture alle società sportive, attraverso i bandi tanto decantati quanto poco realizzati. Il Comune è fermo e il prezzo lo pagano le associazioni sportive e tutti i ragazzi che vorrebbero praticare sport senza avere un luogo dove farlo. E' arrivato il momento di muoversi, di mettere le parti attorno a un tavolo e decidere insieme quale sia la soluzione migliore da adottare per velocizzare i tempi e dare risposte alle associazioni e alle famiglie. Per questo ho richiesto la convocazione di una seduta congiunta delle commissioni Patrimonio e Sport con la contestuale presenza degli assessori competenti. Sono tanti gli argomenti di cui parlare e le problematiche da risolvere. I bandi sono solo una parte, dal momento che mancano anche i rinnovi, che le strutture che necessitano di interventi di sistemazione, come il Palaceci, sono ancora in attesa degli stessi. Sempre restando in tema Palaceci è recente la decisione di una revoca sulla utilizzabilità che di fatto ha lasciato diverse società sportive senza una casa, prive del luogo dove svolgere le loro attività".

"Non dimentichiamo che le società sportive sono già gravate, in modo pesante, dai Dpcm e dalle inevitabili restrizioni e regolamenti per contenere l'emergenza Coronavirus. Le associazioni sportive non possono più aspettare, bisogna dare risposte a chi ci sta mettendo faccia, impegno e serietà per far svolgere attività sportive nella nostra città. Queste persone hanno diritto ad avere risposte chiare e puntuali, con tempistiche certe. Lo sport a Latina è già in grande affanno, evitiamo di dare il colpo di grazia con ulteriori ritardi e promesse a vuoto"