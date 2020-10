La Procura di Roma ha chiesto l'assoluzione per intervenuta prescrizione di Claudio Moscardelli dal processo per le spese pazze in Regione Lazio. Si sta dunque per chiudere questa parentesi giudiziaria legata al periodo 2010-2012 in cui Claudio Moscardelli ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale per il Partito democratico. L'inchiesta era nata dall'accusa di un utilizzo illecito dei fondi pubblici messi a disposizione dalla Regione ai gruppi consiliari. In particolare, assieme agli altri consiglieri del gruppo, Moscardelli era accusato di abuso d'ufficio.