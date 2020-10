In più, restano confermati i delegati Matilde Aratari, Raffaele Capolino e Gino Forte.

"Inoltre - hanno fatto sapere dal Comune - il sindaco Villa ha individuato alcune deleghe di scopo che saranno assegnate nei prossimi giorni. Tra queste ci sono parchi cittadini, urbani e regionali, sport, informatica e digitalizzazione, periferie e borghi ( in queste si distingueranno almeno due o tre delegati), animali domestici, selvatici e tutela del loro benessere".

