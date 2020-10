Primo Consiglio comunale con colpo di scena a Fondi, dove l'assise non ha convalidato l'elezione del consigliere Raniero De Filippis. Lo stesso ha dichiarato la propria incompatibilità per il ruolo dirigenziale che occupa in Regione, spiegando di aver richiesto una aspettativa. Il consigliere Vocella ha presentato una richiesta di rinvio dell'assise civica per consentire a De Filippis di ottenere la risposta alla richiesta di aspettativa, ma è stata respinta. Al posto di De Filippis è entrato in consiglio il consigliere Venditti.

Ed ecco la Giunta del sindaco Beniamino Maschietto:

Carnevale Vincenzo vicesindaco

Stravato Stefania

Spagnardi Claudio

Macaro Fabrizio

Notarberardino Sonia

Ciccarelli Antonio

Trani Santina