"Io sono stato l'unico a lottare per avere un centrodestra unito a Fondi e Terracina. Figuriamoci se non voglio lo stesso per Latina il prossimo anno". Il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia, assicura che il percorso verso le comunali 2021 è avviato e porterà la coalizione di centrodestra a presentarsi unita agli elettori e con un programma agile ma chiaro ed efficace rispetto alle cose da fare.

E' un Fazzone a tutto campo che innanzitutto sgombra il terreno dagli equivoci e mette a tacere chi maligna sulla volontà effettiva di una coalizione compatta. "Per me il centrodestra deve andare unito ovunque, in tutti i comuni che si rinnovano il prossimo anno, da Latina in giù".

Ma è chiaro che molto, nell'alleanza, dipenderà dal candidato sindaco. E in questo senso Fazzone traccia un identikit, premettendo che «può essere un politico o un esterno, l'importante è che abbia determinate caratteristiche». Quali? Presto detto: "Deve essere una persona che ama e conosce Latina, che sa quali sono i problemi della città e deve saper fare squadra, perché sarà la squadra a dover gestire l'azione amministrativa. Un candidato sindaco - conclude il senatore Claudio Fazzone - capace di soddisfare le prospettive politiche di tutti i partiti della coalizione".