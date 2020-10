" Siamo aperti al dialogo e al confronto su candidati e programmi, affinché si arrivi alla svelta ad una soluzione che possa permetterci di riprendere la guida della città nel 2021. Il tempo stringe. Anche se apparentemente mancano ancora almeno 7-8 mesi al voto, la realtà è che potremmo dover fare i conti con una campagna elettorale diversa e "ristretta" a causa delle misure anti-Covid, con cui rischiamo di dover convivere ancora per molto. Questo scenario rende impossibile pensare di concentrare tutto nel mese che precede il voto. Urge una risposta rapida da contrapporre a Carlo Medici. Noi ci siamo e auspichiamo di poter arrivare ad una proposta unitaria insieme a quanti si riconoscono nel centrodestra e vogliono costruire un'alternativa all'amministrazione uscente".

"A Pontinia la campagna elettorale è già iniziata. Sappiamo già chi è il candidato sindaco del centrosinistra, il sindaco uscente Carlo Medici. Ma cosa ha intenzione di fare il centrodestra? Per Fratelli d'Italia non bisogna perdere tempo". Parole del portavoce locale di FdI, Massimiliano Antelmi, che con una nota ufficiale chiama tutti gli esponenti del centrodestra a raccolta.

