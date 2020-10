"Il teorema della destra nera, brutta e cattiva sembra essere l'unica carta che Damiano Coletta voglia giocarsi per spuntarla alle prossime comunali" Così Orlando Angelo Tripodi e Vincenzo Valletta, rispettivamente capogruppo regionale e consigliere comunale della Lega che commentano le parole di Coletta in una intervista a Repubblica.it.

"Dovrebbe parlare di quanto ha fatto in questi anni, invece non perde occasione per attaccare Matteo Salvini anche col Covid e in occasione della manifestazione dei commercianti, nel corso della quale è stata offesa anche la madre del Sindaco di Latina da parte di un gruppo di persone estraneo alla categoria. Un'offesa da condannare senza se e senza ma, per il resto le istanze dei cittadini provengono dalla disperazione, dalla povertà, dall'incertezza per il presente e per il futuro. Istanze su cui Coletta non ha risposto, come del resto le evidenti difficoltà sui mezzi di trasporto con assembramenti ovunque mentre prima la Regione Lazio e dopo il Governo hanno colpito le solite categorie che rispettano le misure. Purtroppo, il primo cittadino è sfuggente, la gente chiede altro. Noi cerchiamo di renderci portavoce di queste richieste a viso aperto e senza paura come dovrebbe fare qualsiasi rappresentante istituzionale".