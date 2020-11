Una alternativa politica al modo (passato) di gestire la città del centrodestra, ma anche al modo (presente) di amministrarla di Lbc e Coletta. Azione, il partito di Calenda rappresentato in città da Olivier Tassi sceglie la terza strada, quella che non si identifica né con l'uno né con l'altro modo di fare politica, ma si struttura raccogliendo adesioni e confronti nel centrosinistra, lo stesso campo a cui vuole attingere forse e risorse proprio il sindaco uscente Coletta. La partita si fa interessante e sicuramente non scontata in un quadro nel quale le prossime elezioni amministrative saranno fondamentali per affrontare la dura crisi che la pandemia ha portato e porterà con ripercussioni pesanti sociali ed economiche.

A spiegare come si posizionerà Azione è Tassi: «Azione sta lavorando ad una proposta alternativa ai partiti di centrodestra, che hanno enormi responsabilità di malagestione nel passato, ma anche alternativa all'amministrazione Coletta, che non ha saputo affrontare i gravi problemi della città, gestendo con difficoltà anche l'ordinario, ma soprattutto è stata incapace di pianificare e sostenere lo sviluppo del territorio. Non siamo soli a pensare che serva una alternativa politica e che proprio questa situazione di crisi abbia messo in evidenza che al governo della città occorre avere persone che siano in grado di risolvere i problemi vecchi e nuovi. Allora il campo si restringe a quelle formazioni che possono mettere le giuste competenze in gioco, che hanno una conoscenza profonda dell'amministrazione, non solo comunale, ma anche provinciale e regionale, se non addirittura nazionale ed europea, perché le grandi opere richiedono la partecipazione di più soggetti, pubblici e privati». Tassi parla di grandi opere convinto che il rilancio della città possa passare attraverso una serie di investimenti mirati che ne sviluppino il potenziale e sostengano l'economia. «Non bastano le buone intenzioni – spiega - occorre che l'amministrazione abbia figure competenti in grado di aggregare le forze produttive e sociali per elaborare progetti ed attrarre finanziamenti».