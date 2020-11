Ai due nuovi consiglieri è arrivato il saluto e l'augurio di buon lavoro da parte del presidente Carlo Medici, di Giancarlo Cardillo a nome del gruppo del Partito Democratico, di Rita Palombi in rappresentanza delle Liste civiche, di Domenico Vulcano e Luigi Coscione per Forza Italia.

Il primo, avendo accettato l'incarico di vice sindaco di Fondi, è decaduto da consigliere comunale e quindi anche dal seggio in Consiglio provinciale mentre il secondo non è stato rieletto nel Consiglio comunale di Terracina ed è quindi decaduto.

Si è riunito questa mattina in seduta ordinaria il Consiglio Provinciale. L'assise ha preso atto della decadenza dal loro ruolo di consiglieri provinciali di Vincenzo Carnevale e Domenico Villani.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli