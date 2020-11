Forse ci siamo. Il centrodestra di Latina avrà il primo vero incontro ufficiale per discutere di programma e candidato sindaco, giovedì prossimo. Lo conferma il deputato della Lega Claudio Durigon. «Sì, è arrivato il momento di passare all'azione. Avviamo il tavolo per trovare il nome giusto per la candidatura a sindaco. Ma soprattutto, sarà la certificazione di come il centrodestra andrà unito alle elezioni comunali per riconquistare Latina».

E' l'aspetto più importante, secondo Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. La coalizione si presenterà unita superando le divisioni che nel 2016 avevano frantumato l'alleanza. Un punto di partenza che però non sarà sufficiente per vincere, ovviamente. I tre partiti dovranno trovare una sintesi convincente sul nome del candidato sindaco e per un programma con cui convincere gli elettori. Giovedì prossimi saranno piazzati i primi tasselli.

«Non sono affascinato dal dibattito tra candidato sindaco politico o civico - spiega Claudio Durigon - Per me l'importante è scegliere una persona in gamba, preparata, conosciuta, in grado di rappresentare al meglio il centrodestra». L'esponente leghista conferma che i tre partiti «presenteranno una rosa di nomi all'interno dei quali sceglieremo il candidato sindaco». Nei giorni scorsi i dirigenti di Lega, Forza Italiae Fratelli d'Italia hanno avviato i contatti con i possibili candidati sindaco provenienti della società civile. Primi colloqui, prime disponibilità, primi dubbi. La settimana prossima, però, sul tavolo ci saranno i nomi e inizierà la scrematura. L'idea è quella di mettere intanto nero su bianco l'intesa di coalizione. «Questo è sicuro, andremo uniti per riprendere la guida del Comune di Latina», assicura ancora Durigon.

Oltre al nome andranno poi definiti i programmi, le priorità, la visione di città che dovrà guidare la futura amministrazione. Nelle intenzioni del centrodestra l'annuncio del nome del candidato sindaco arriverà tra fine novembre e metà dicembre. Questo a prescindere dalla data del voto, che potrebbe slittare a causa dell'emergenza Covid. Ma l'obiettivo è ormai quella di non lasciare troppo tempo campo libero a Damiano Coletta, che, come hanno notato nel centrodestra, ormai fa una diretta facebook al giorno.