Il Laboratorio Identità Futuro candida a sindaco di Latina Giovanna Miele. La consigliera comunale, ex Forza Italia, tra le fondatrici del Laboratorio, è indicata dagli aderenti all'associazione come "la sintesi ideale di quel che serve alla città di Latina: rinnovamento, competenza, esperienza, caparbietà". Una mossa che di fatto apre i giochi politici all'interno del Centrodestra.

"Le elezioni Comunali del 2021 sono ormai alle porte ed è giunto il momento che Latina dia una svolta allo stallo politico-amministrativo in cui è precipitata- si legge in una nota di Lif Laboratorio Identità Futuro firmata dal portavoce Stefano Vali - Il Laboratorio Identità Futuro è nato per ascoltare e dar voce alle varie sensibilità presenti sul territorio di Latina. In questi mesi, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte per contenere l'emergenza Coronavirus, abbiamo ascoltato tante persone, ci siamo confrontati, abbiamo raccolto istanze, proposte e segnalazioni di problemi rispetto alla nostra città. Un percorso che ci ha portato a conoscere imprenditori, commercianti, professionisti. Un viaggio all'interno di quartieri popolari e borghi che necessitano di risposte che in oltre quattro anni di amministrazione Lbc non sono arrivate. E il Centrodestra, se non saprà rinnovarsi e rigenerarsi, non riuscirà a recuperare il gap creato con gli elettori. Ci sono errori commessi nel passato che pesano ancora sulla situazione attuale in cui versa la città.

Siamo convinti - prosegue il portavoce di Lif Stefano Vali - sia arrivato il momento di unire tutte quelle associazioni, quei movimenti e i cittadini attivi che hanno a cuore la crescita e lo sviluppo della città, che auspicano un futuro migliore per Latina. Per questo è necessario che le scelte che saranno compiute siano il più possibile orientate a garantire competenza e professionalità al futuro del capoluogo. C'è necessità di avere un candidato sindaco che sappia coniugare esperienza politica con passione e competenza. In questi anni abbiamo osservato molto il lavoro svolto nella massima assise cittadina e ci ha particolarmente impressionato il fatto che i consiglieri comunali di minoranza si siano ritrovati uniti dalla voglia di migliorare la città, senza pensare ai simboli e alle sigle dei partiti di appartenenza.

In questo scenario siamo convinti che la figura della consigliera comunale Giovanna Miele rappresenti la sintesi ideale di quel che serve alla città di Latina: rinnovamento, competenza, esperienza, caparbietà. La sua figura può unire davvero tutte le anime attive della città, tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi per far crescere il territorio. Una candidatura che può allargare il campo a persone con ideali apparentemente distanti ma uniti dal sogno di avere finalmente un'amministrazione vicina alle esigenze delle persone".