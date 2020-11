Dare voce ad un'alternativa per recuperare il gap creato con gli elettori all'interno del centrodestra e rendere realizzabile un'idea concreta di rinnovamento raccogliendo istanze, proposte e segnalazioni di problemi per smuovere lo stallo politico amministrativo in cui versa la città. Con questo spirito è nato il Laboratorio Identità e Futuro che propone la candidatura della consigliera comunale Giovanna Miele a sindaco per le comunali 2021 come la sintesi di quel che serve alla città di Latina.

Un percorso che mette insieme imprenditori, commercianti, professionisti della città intorno ad una figura che sappia rinsaldare le fila di ciò che è mancato in questi quattro anni in termini di competenza e esperienza.

Ora per Miele arriva anche l'appoggio di Tiziana Piccoli, presidente dell'associazione Big Family. È lei a ricordarci, in questo frangente, dell'importanza del terzo settore "argomento vasto forse, ma sicuramente uno dei cardini principali su cui si sostiene tutta la macchina amministrativa e produttiva del nostro paese.

«Con l'associazione Big Family forniamo servizio di volontariato all'interno del reparto di cure palliative dell'Icot a Latina – spiega Piccoli - e nel nostro piccolo abbiamo realizzato vari progetti per andare incontro alle necessità e al benessere delle persone ricoverate in un reparto tanto delicato. Come molte associazioni contiamo solo sulle nostre forze, ci sovvenzioniamo cercando di aiutare quella grossa fetta di persone bisognose di cui è formata una città. Purtroppo troppo poche sono le persone che hanno accompagnato il nostro percorso con costanza e dedizione e una di loro è sicuramente Giovanna Miele. Persona capace e sensibile ai problemi umani, è sempre stata presente con la massima discrezione garantendo la sua vicinanza ai problemi del terzo settore».

L'associazione spiega che «con il fondamentale apporto di Giovanna abbiamo affrontato qualche piccola battaglia per realizzare il giardino all'interno del reparto hospice e per donare e realizzare una videoteca. Io e tutti i nostri soci siamo convinti che oggi più che mai in politica ci sia necessità di persone capaci, serie, concrete e che siano mosse dall'unico interesse di aiutare la nostra città garantendo servizi adeguati a tutti i cittadini e offrendo una speranza alle prossime generazioni. Appoggiamo pienamente la candidatura a sindaco di Giovanna e qualora dovesse accettare le saremo accanto dal primo minuto perché crediamo che ci sia bisogno di una persona sensibile ma decisa, umile ma determinata».