Si è riunito nella giornata di oggi il tavolo del centrodestra per le elezioni amministrative di Latina. All'incontro erano presenti per la Lega l'on. Claudio Durigon, per Fratelli d'Italia il coordinatore regionale on. Paolo Trancassini, per Forza Italia il coordinatore regionale sen. Claudio Fazzone. I presenti hanno convenuto che il centrodestra deve presentarsi unito alle imminenti elezioni comunali e pertanto hanno stabilito di lavorare sin da subito per arrivare ad un candidato e ad un programma condiviso, nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda il profilo del candidato sindaco, è stato concordato che il nome dovrà essere scelto dal tavolo che si è costituito oggi e che continuerà a riunirsi periodicamente.

La persona che sarà scelta per guidare Latina sarà un nome di alto profilo e di esperienza, che saprà rappresentare la città, con personalità, credibilità e capacità politica di rinnovamento.

Nell'attesa di individuare il miglior profilo, i coordinatori comunali e i capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia lavoreranno insieme mettendo a confronto le bozze dei singoli programmi elettorali elaborati da ciascun partito, individuando i punti comuni ed arrivando ad una sintesi che possa diventare patrimonio dell'intera coalizione.

Inizia oggi un percorso in cui Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia metteranno in campo ogni sforzo ed ogni risorsa, non solo per vincere le elezioni, ma per dare a Latina una guida forte con un programma di governo tale da restituire alla seconda città del Lazio la grandezza che merita.