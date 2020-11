Dopo più di un anno tutto tace, nonostante le varie sollecitazioni nei riguardi dell'amministrazione comunale, rispetto alla proposta portata avanti dai giovani di Fratelli d'Italia di realizzare un campo di calcio per i quartieri Q4 e Q5, Nell'ottobre del 2019, infatti, il direttivo di Gioventù Nazionale Latina ha presentato ufficialmente il progetto per la realizzazione di un campo di calcio a 11 regolamentare per tali quartieri. Dopo la raccolta firme, che ha visto più di 400 cittadini schierarsi a favore dell'iniziativa tra cui i comitati di quartiere e l'associazione Movimento Latina, il progetto è stato presentato direttamente al Sindaco Damiano Coletta e all'Assessore ai Lavori Pubblici Emilio Ranieri. In quell'occasione entrambi avevano manifestato entusiasmo per l'opera e il servizio che si sarebbe potuto offrire alla cittadinanza dei quartieri più grandi della città.

Va ricordato che, già in precedenza, le passate amministrazioni comunali avevano preso accordi con la parrocchia del quartiere per la realizzazione della struttura; non rimane quindi che dare seguito al progetto.

Inoltre l'area individuata, di fronte l'istituto comprensivo Don Milani e all'interno dell'area verde, ben si sposava anche a livello logistico avendo a disposizione un grande parcheggio e la vicinanza della scuola.

"Da quell'incontro non abbiamo avuto più nessuna notizia sull'opera. Il coronavirus ha sicuramente rallentato tutti i progetti e le opere in essere, ma questo non può diventare una scusante per tutto. Nel corso di queste settimane infatti, proprio nell'area individuata, è stata realizzata un'area di sgambamento cani, opera utilissima per la comunità ma che poteva essere posta in un'altra area visti i grandi spazi dei quartieri in questione o, comunque, integrarsi con la struttura sportiva - commenta il portavoce comunale di Gioventù Nazionale, Fabrizio Almanza - Ci domandiamo allora: l'amministrazione intende proseguire con il progetto e dare priorità al campo di calcio? Darà seguito all'interessamento dimostrato o con l'area di sgambamento cani il campo di calcio non potrà più sorgere li? Noi e le associazioni di quartiere attendiamo una risposta dal Comune".