Due o tre settimane per arrivare al candidato sindaco e alla prima bozza del programma elettorale. Il centrodestra di Latina inizia davvero a fare sul serio. I prossimi giorni saranno importanti soprattutto sul fronte dei nomi "civici" per la carica di sindaco. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia scremeranno il quadro degli aspiranti candidati incontrandoli ad uno ad uno e sondando la loro disponibilità. In questo modo, la prossima settimana, l'elenco dei nomi sarà più snello e si potrà iniziare a ragionare in modo più semplice.

Contestualmente prenderà il via il tavolo di confronto sul programma. Il coordinatore provinciale di Forza Italia Alessandro Calvi spiega comunque che il lavoro è già avviato. «A livello comunale, assieme ai coordinatori di Lega e Fratelli d'Italia, già da tempo abbiamo iniziato a discutere di come affrontare i temi più importanti a livello amministrativo». Secondo quanto assicura Calvi «le tensioni maggiori degli anni scorsi sono state superate, quindi ci sono le condizioni per costruire qualcosa di solido e duraturo».

L'impressione è che il percorso più complicato sia quello che porta alla scelta del candidato sindaco. Fratelli d'Italia in più occasioni ha sottolineato di preferire la figura politica a quella civica. Ma il partito della Meloni sta comunque cercando anche esponenti del mondo delle professioni. Idem gli altri due soggetti in campo. Le figure di Gianni Lauretti e Roberto Cecere restano quelle maggiormente indiziate in queste ore. Ma chissà che non vi sia un asso nella manica, tenuto sapientemente nascosto e che potrebbe arrivare la settimana prossima sul tavolo regionale. Intanto ci sarebbero rilevazioni fatte esternamente dalla coalizione di centrodestra che danno i tre partiti uniti nettamente avanti al centrosinistra a Latina. Ma questo era abbastanza prevedibile. Bisogna capire quanto le singole candidature peseranno nella scelta degli elettori, che alle comunali di solito si esprimono in maniera meno politica.

Nel radar del centrodestra vengono comunque tenute d'occhio le mosse di Giovanna Miele, di Annalisa Muzio e di Vincenzo Zaccheo. Quest'ultimo ha fatto un sondaggio sulla sua eventuale candidatura, raffrontandosi con Coletta. Ma deve attendere la soluzione delle note vicende legata alla Metro.

Zaccheo è particolarmente ottimista e una sua discesa in campo sarebbe di certo un fatto da tenere in considerazione per il centrodestra. Ad oggi, i tre leader regionali, ossia Fazzone, Durigon e Trancassini, non hanno il nome dell'ex sindaco sul tavolo.