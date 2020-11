Il Comune di Latina avrebbe potuto usufruire di un finanziamento per cinque milioni di euro attraverso una legge importante, ma ha perso l'ennesima occasione. A dirlo il consigliere della Lega Massimiliano Carnevale che aveva presentato una interrogazione discussa nell'ultimo question time sulle opportunità offerte dalla legge statale 145 del 30 dicembre 2018. Un intervento che prevedeva un finanziamento ingente al fine di favorire investimenti "assegnando ai comuni contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio».

"Interessante ed essenziale in questo momento per una città come Latina la portata del dispositivo di legge – spiega Carnevale - che al comma 140 dell'articolo 1 prevede per ciascun anno che la richiesta di contributo debba riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatico e che ciascun Comune possa inviare una richiesta nel limite massimo di 5 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 25mila abitanti". La legge offre finanziamenti secondo un ordine di priorità che vede in primis investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici ed altre strutture di proprietà dell'ente.

Per questi interventi il Comun e non avrebbe dovuto mettere un euro. Il Comune, per voce dell'assessore ai lavori pubblici e al patrimonio Ranieri aveva spiegato che era stato ripresentato un progetto, non passato lo scorso anno, per 1,6 milioni di euro. «Questo è un finanziamento che copriva il 100 % delle opere, avremmo potuto mettere sul piatto interventi per cinque milioni di euro, ma a nessuno di voi è venuto in mente di farlo e di chiedere la messa in sicurezza del ponte Mascarello, con un litorale tagliato in due e tanti operatori in crisi da anni? Quante opere si sarebbero potute fare con quei soldi tra strade, rifacimento di ponti e viadotti ed interventi di messa in sicurezza nelle scuole? Per le necessità che abbiamo dovevamo chiedere di più di 1,6 milioni con un progetto che già l'anno scorso non era andato a buon fine, veramente pensiamo di sollevare le sorti della città in queste condizioni? Non abbiamo soldi e risorse, non fate interventi perché dite che non avete finanziamenti e poi vi lasciate scappare interventi di queste dimensioni? Per quale motivo perdiamo la possibilità di accedere a 5 milioni di euro quando tutta la città necessita di progetti ed opere per risollevarsi?».

«Per l'ennesima volta – conclude il capogruppo della Lega - appare evidente l'incapacità di questa amministrazione di intercettare somme e risorse al di fuori del bilancio comunale che potrebbero essere indispensabili per offrire servizi migliori e adeguati alla nostra città».