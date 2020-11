C'è una grande opportunità urbanistica, per Latina, che potrebbe diventare anche una chance politica, per costruire quel campo largo che Coletta ha teorizzato annunciando la propria ricandidatura a sindaco. E' quanto sostiene il consigliere regionale del Partito democratico Enrico Forte parlando del bando nazionale per la rigenerazione urbana che prevede, per i capoluoghi di provincia come Latina e le città con oltre 60mila abitanti, di presentare 3 progetti per un valore ciascuno di 15 milioni di euro. il bando è stato aperto pochi giorni fa e ci sono 120 giorni di tempo per partecipare.

«E' una cosa grossa su cui il Comune dovrebbe darsi una mossa - afferma il consigliere regionale e comunale - I progetti puntano alla rigenerazione del tessuto socio-economico, al miglioramento della coesione sociale, all'arricchimento culturale e sulla qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini. Non è difficile immaginare in questo senso progetti per recuperare l'ex Icos, ad esempio. O per ridisegnare interi quartieri della città, in periferia, nel borghi. Oppure per il mercato annonario. Sono 3 i progetti che si possono presentare. Ed è un'occasione che il Comune non può perdere».

Una chance che potrebbe trasformarsi, secondo Enrico Forte, anche nella base per costruire qualcosa di serio a livello politico in vista del campo largo teorizzato da Damiano Coletta. «Non è certo tempo di discutere di assessorati o altro - dice Forte - E' su questi temi che bisogna costruire una coalizione, confrontarsi per capire se su temi e progetti si può costruire qualcosa di concreto. Il sindaco dovrebbe dare seguito alle sue buone intenzioni e convocare i partiti che ritiene possano partecipare al campo largo e condividere con loro questi progetti. Da queste pianificazioni può nascere la Latina del futuro». Ma non c'è solo questo bando sulla rigenerazione urbana. «Dalla Roma-Latina al nuovo ospedale, sono tante le cose di cui discutere. Ma se davvero il sindaco Coletta ritiene chiusa la parentesi civica e vuole aprire ai partiti, lo deve fase davvero, uscendo dal campo delle intenzioni per passare ai fatti. Il segretario del Pd Franca Rieti ha dato disponibilità al dialogo. Ma se non arrivano passi concreti, c'è poco da parlare».