Si è tenuta ieri sera in videoconferenza un incontro tra i vertici regionali, provinciali e comunali di Fratelli d'Italia, avente ad oggetto il percorso da seguire in vista delle elezioni amministrative di Latina.Alla riunione convocata dal senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini, hanno partecipato il coordinatore regionale Paolo Trancassini, il vice portavoce regionale Enrico Tiero, l'eurodeputato Nicola Procaccini, i consiglieri comunali Andrea Marchiella, Matilde Celentano e Giorgio Ialongo, il portavoce di FdI Latina Gianluca Di Cocco, il vice portavoce Luigi Pescuma, il dottor Loreto Giovanni Capuano.

I vertici regionali e provinciali hanno ribadito quelle che sono state le indicazioni arrivate dai leader nazionali del centrodestra a seguito degli incontri avuti nelle scorse settimane. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno stabilito un metodo che prevede che si parta dal candidato e non dai partiti, da persone che possano rappresentare una proposta vincente e credibile, se necessario guardando oltre i partiti.

Nelle trattative in corso in questi giorni tra i coordinatori regionali, Fratelli d'Italia sta esercitando un ruolo di primo piano, forte di essere il gruppo più numeroso in consiglio comunale e forte di un percorso che l'ha vista impegnata in prima linea a ricomporre il centrodestra dopo le spaccature del passato.

È stato quindi sottolineato come l'unità del centrodestra a Latina sia un valore irrinunciabile, proprio come accade sul piano nazionale grazie alla fermezza di Giorgia Meloni.

Sul programma, è stato dato mandato ad Andrea Marchiella quale capogruppo consiliare e Gianluca Di Cocco quale portavoce comunale, di iniziare un confronto con i loro omologhi per trovare punti comuni e arrivare ad una sintesi.

Infine, è stata sottolineata la volontà di allargare il perimetro della coalizione a forze politiche e liste civiche che si riconosceranno nel candidato che sarà scelto dal centrodestra e nel programma elettorale.

"Per Fratelli d'Italia, sia sul piano nazionale che sul piano locale, il centrodestra unito è la stella polare. Con questo punto fermo, stiamo portando avanti le trattative con Lega e Forza Italia, sapendo di avere la forza e le caratteristiche per poter dire la nostra opinione su candidati e programma. Sono fiducioso che arriveremo ad una sintesi che sia la migliore per la città e che premi il lavoro fatto sul territorio da FdI in questi anni", ha commentato il senatore Nicola Calandrini.

"Mi sono complimentato per il lavoro che sta facendo il partito sul territorio sotto la guida di Nicola Calandrini - ha dichiarato l'onorevole Paolo Trancassini -, ho messo al corrente i dirigenti dello stato della discussione con gli altri coordinatori regionali, abbiamo ribadito che l'unità del centrodestra è un valore, un punto di partenza e di arrivo, e che comunque a Latina Fratelli d'Italia sarà protagonista".

"Ritengo condivisibile che si voglia individuare innanzitutto la giusta persona e le giuste persone per guidare Latina - ha aggiunto l'eurodeputato Nicola Procaccini -. Fratelli d'Italia sarà protagonista del dibattito politico sulla città di Latina e lo sarà indipendentemente da quale sarà la scelta del candidato sindaco del centrodestra".

"L'incontro è stato proficuo - ha concluso Enrico Tiero -, è stata ribadita fortemente la centralità che riveste Fratelli d'Italia in vista delle elezioni amministrative a Latina. Così come si è rivendicata l'importanza della coalizione, con cui andremo a condividere il programma e il candidato sindaco nel centrodestra. FdI chiederà la possibilità di poter indicare il candidato in quanto siamo la prima forza consiliare in Comune e siamo il partito di riferimento del territorio. Siamo convinti che serva una persona che sia espressione della politica e abbia esperienza amministrativa".