"Le nuove adesioni da parte di Renato Bianchi e Tommaso Iossa, rappresentano la conferma della validità del progetto politico di Fratelli d'Italia, caratterizzato da grande attenzione al territorio ed alle diverse istanze provenienti dai cittadini e dalle varie articolazioni della realtà sociale". Così, in una nota, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini.

"Si tratta di due esponenti politici espressioni di realtà territoriali e generazioni differenti, ma li accomuna una visione della politica intesa come impegno, passione, partecipazione e ascolto del territorio. Quello di Renato Bianchi è un importante ritorno a casa da parte di un esponente tra i primi ad aver aderito a Fratelli d'Italia, la cui esperienza politica e amministrativa rappresenta un importante valore aggiunto, e mi fa davvero piacere egli abbia ritrovato i presupposti per la condivisione di un percorso politico comune. Con Tommaso Iossa, il nostro gruppo di Minturno può contare su un giovane professionista di grande valore e sull'apporto della lista "Vincenzo Fedele sindaco" per un più ampio osservatorio sulla realtà della città di Minturno, così da meglio canalizzare le esigenze di una realtà locale complessa e articolata. La stessa adesione di Vincenzo Fedele racconta dell'onestà intellettuale di questa scelta fatta con passione e prospettiva. Saluto quindi con soddisfazione le adesioni di Bianchi e Iossa, che sono il chiaro segnale dell'apprezzamento del lavoro che Fratelli d'Italia sta compiendo anche nel nostro territorio grazie all'impegno di tutte le varie componenti del partito a livello provinciale, che stanno interpretando e attuando al meglio le linee programmatiche disegnate da Giorgia Meloni e dai vertici nazionali del partito".