"Un'altra classifica, un altro schiaffo alla nostra città". E' quanto afferma Giovanna Miele, consigliera comunale ed esponente di Laboratorio Identità Futuro., commentando la classifica di Italia Oggi relativa alla qualità della vita nelle province italiane.

"Il dossier pubblicato da Italia Oggi in collaborazione con La Sapienza piazza Latina e la sua provincia all'85esimo posto in classifica, appena 3 gradini meglio del passato - aggiunge Miele - Io credo che queste rilevazioni, in linea da troppi anni, debbano essere la base e lo stimolo a fare meglio, a rilanciare la città capoluogo e la sua provincia. Perché dobbiamo far tornare Latina ad essere il traino dell'intero territorio.

Il Laboratorio Identità Futuro nasce proprio da questa esigenza, dalla volontà di unire le forze migliori presenti in città per un rilancio di Latina, che baca dal basso, dai cittadini e che progetti il futuro. Ma senza scomodare grandi sogni o progetti faraonici.

Perché - spiega ancora Miele - per scalare le classifiche serve innanzitutto una cosa: garantire l'efficienza dei servizi che l'amministrazione offre ai cittadini. Siamo deboli dal punto di vista dell'ambiente, da quello sociale, nell'offerta di svago e tempo libero. Se guardiamo alla morfologia della città appare evidente come le basi per avere una qualità della vita migliore ci siano tutte, a partire dal clima. Quel che manca sono i servizi: raccolta rifiuti adeguata, trasporto pubblico utile e ottimizzato, vivibilità della marina, decoro e cura nei dettagli. Su tutto questo bisognerà lavorare e noi già lo stiamo facendo per dare ai cittadini un'idea di quel che sarà la città. Latina merita una classifica migliore", conclude Giovanna Miele.