In occasione del Natale il partito di Giorgia Meloni organizza gazebo nei quali chiunque avrà acquistato un prodotto fatto in Italia e comprato in un negozio di vicinato potrà impacchettarlo, grazie all'impegno dei volontari, con una inedita carta da regalo che riporta il logo della campagna "Compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale".

Questi gli appuntamenti con i gazebo in programma nei prossimi giorni: Latina, Corso della Repubblica (angolo H&M), domenica 13 dicembre, dalle 10.30 alle 13.00; Fondi, piazza Matteotti, domenica 20 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00; Formia, piazza Vittoria, sabato 19 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00; Gaeta (luogo da definire), sabato 19 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 Pontinia, piazza Indipendenza, sabato 19 dicembre, dalle 16.00 alle 19.00; Roccagorga, piazza 6 Gennaio, sabato 19 dicembre dalle 16.00 alle 18.00.

«Ringrazio i coordinamenti comunali di Fratelli d'Italia della provincia di Latina che subito si sono adoperati per organizzare i gazebo dove poter impacchettare i regali comprati nei negozi locali - dichiara il senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini -. Da sempre Fratelli d'Italia promuove l'acquisto di prodotti italiani e l'acquisto nei negozi locali. Ma oggi c'è bisogno di uno sforzo ulteriore da parte di tutti».