E' uscita ieri poco prima prima di mezzanotte la sentenza del processo Astice-Petrus, il giudice Giorgia Castriota ha condannato quasi tutti gli imputati (25) anche se le pene sono lievemente inferiori rispetto a quanto richiesto dalla pubblica accusa. Le condanne più alte per Angelo Simone e Riccardo Petrillone,(cinque anni e otto mesi, sei anni e otto mesi e otto anni), condannati a tre anni e sei mesi

Massimiliano Del Vecchio, Gennaro Amato, Angelo e Salvatore Travali, tre anni infine per Antonio Di Noia, mentre è stato condannato a cinque anni e 4 mesi l'agente di polizia penitenziaria Gianni Tramentozzi. Sono queste alcune delle condanne. Le indagini erano state condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo e dal personale della polizia penitenziaria e avevano permesso di tracciare il percorso della droga dall'esterno del carcere fino all'interno della casa circondariale di via Aspromonte dove potevano entrare anche derrate alimentari.