«Ringrazio il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini per avermi nominato nel Gabinetto del Ministero con il ruolo di "collaboratore con l'incarico di supportare gli Uffici di diretta collaborazione nei rapporti istituzionali con i diversi organi parlamentari preposti alla funzione di controllo sull'attività di Governo». Lo afferma il segretario provinciale del Partito democratico Claudio Moscardelli che annuncia così pubblicamente il nuovo incarico che ricopre da alcune settimane.

«Sono onorato del compito assegnatomi di curare i rapporti con il Parlamento per le questioni che interessano la Difesa, come gli atti di sindacato ispettivo e le leggi o le norme che siano comunque attinenti con la materia di competenza del Ministero - spiega Moscardelli - Attendevo l'ultimo passaggio formale per comunicarlo». Ma la notizia è iniziata a circolare e dunque l'ex senatore ha deciso di confermarla. Dunque Moscardelli lavorerà al fianco del Ministro della Difesa, Un ruolo certamente di rilievo rispetto al quale il segretario provinciale del pd spera di ottenere importanti risultati anche per il territorio pontino.