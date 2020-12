Tornano ad avere un rappresentante e dunque un canale aperto con la Regione le città di Anzio e Nettuno, con Fabio Capolei in quota a Forza Italia entrato di diritto nel Consiglio regionale dopo le dimissioni di Stefano Parisi, che nel 2018 aveva sfidato come candidato del centrodestra Nicola Zingaretti.

Dopo quasi tre anni in consiglio, il candidato sostenuto dal centrodestra, ex dg di Confindustria, giovedì scorso ha rassegnato le dimissioni per tornare al suo lavoro. Al posto di Parisi entrerà il primo dei non eletti, che proviene da Anzio e Nettuno. Soddisfazione è stata espressa dai sindaci delle due città.

Soddisfatto il senatore di Forza Italia Claudio Fazzone: "Intendo inviare un caloroso saluto a Stefano Parisi che lascia il suo seggio nel Consiglio regionale del Lazio. A lui va il mio ringraziamento per gli sforzi profusi durante la campagna elettorale del 2018 come candidato presidente della Regione Lazio per la coalizione di centrodestra e per il lavoro svolto con grande professionalità durante questa consiliatura. Rinnovo il mio attestato di stima per la competenza e la passione messa in campo in questi anni da Stefano, con l'auspicio di rivederlo in prima fila in altri settori importanti per l'economia e la vita quotidiana del nostro Paese. Allo stesso tempo vorrei esprimere la mia personale gioia per l'ingresso di Fabio Capolei all'intero dell'assise regionale, che subentra a Stefano Parisi in virtù delle circa 3000 preferenze ottenute nella lista ‘Energie per l'Italia' nella consultazione regionale del 2018.

A lui mi lega una profonda e antica amicizia, che sento tuttora forte. Si tratta di un esponente politico con il quale condivido valori e principi in perfetta sintonia con il centrodestra. Capolei è un riferimento prezioso per l'intera area liberale nella provincia di Roma, dimostrando di essere un punto di riferimento importante per la comunità che adesso avrà l'onore di rappresentare a livello istituzionale. Da sempre è vicino alle istanze di ceto medio, lavoro autonomo, partite Iva, commercianti, liberi professionisti e dal mondo imprenditoriale e presta grande attenzione alle realtà produttive che operano e investono nella sua circoscrizione. Non ho dubbi sul fatto che Fabio potrà ricoprire nel migliore dei modi la carica di consigliere regionale, ed è soprattutto l'uomo giusto per fare gli interessi della sua gente e delle comunità di Anzio e Nettuno. A lui va il mio affettuoso augurio di buon lavoro per il suo nuovo prestigioso incarico".

A Capolei dà il benvenuto anche il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Giuseppe Simeone. ""Nutro grande rispetto per la scelta del collega Stefano Parisi di dimettersi da consigliere regionale del Lazio. A lui va la mia stima per il lavoro svolto insieme in questa consiliatura sui banchi dell'opposizione. Stefano ha dimostrato di essere un uomo pratico, pragmatico, con tanta voglia di fare nell'interesse esclusivo dello sviluppo e della crescita delle comunità che rappresentiamo. Con la sua competenza ha rappresentato un valore aggiunto per la coalizione assicurando sempre spirito di sacrificio e abnegazione nel lavoro svolto insieme a tutti i gruppi consiliari del centrodestra.

Con lui abbiamo portato avanti una campagna elettorale breve e difficile nel 2018, tutta improntata sui programmi, sulle idee e sulla competenza e solo per un soffio non siamo riusciti a riportare il centrodestra alla guida della Regione Lazio. Ho sperato e lottato affinchè un esponente di valore come Parisi potesse arrivare ad occupare il ruolo di governatore. A mio avviso avremmo avuto una guida certamente all'altezza delle esigenze dei cittadini.

Mi auguro che Stefano possa trovare nuovi stimoli e grandi soddisfazioni dalla sua nuova attività.

Con l'occasione voglio dare il benvenuto in Consiglio regionale al subentrato Fabio Capolei, che già nel 2018 ottenne un consenso importante in termini di preferenze con la lista ‘Energie per l'Italia'. Rivolgo a lui le mie più sincere congratulazioni ed esprimo la mia felicità perché dopo diversi anni il territorio di Anzio e Nettuno tornano ad essere rappresentate nella massima assise regionale. Mi auguro di poter lavorare con il nuovo consigliere che sono certo saprà far valere le istanze del suo comprensorio, oltreché ovviamente dell'intera nostra regione".