E' un anno ricco di soddisfazioni, quello che si sta chiudendo, per Fratelli d'Italia. Lo afferma il coordinatore provinciale del partito Nicola Calandrini.

«Il 10 dicembre si è concluso il tesseramento per l'anno 2020 e l'alto numero di adesioni ha portato ad un risultato straordinario per la provincia di Latina che conferma il consenso del partito sul territorio - afferma il senatore Calandrini - Purtroppo la pandemia ci ha impedito di fare ancora di più. Abbiamo dovuto ridurre sensibilmente gli appuntamenti in presenza, cosa a cui non riusciamo ad abituarci nonostante il soccorso della tecnologia».

Tante le iniziative completate dal partito. «Sono fiero che Fratelli d'Italia Latina sia stata la prima forza politica a tornare nelle piazze, al termine della prima ondata. La ripresa della pandemia ci ha costretto di nuovo a porre un freno alle nostre attività. Ciò nonostante continuiamo ad organizzare appuntamenti nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, come il flashmob dei giorni scorsi a Latina contro il decreto insicurezza e gli appuntamenti in corso in questi giorni in vari comuni per promuovere un Natale solidale a sostegno del commercio locale». Tanti gli innesti e le adesioni in provincia in questi mesi. «Questo 2020 rimarrà anche l'anno che ha visto crescere la presenza di Fratelli d'Italia nelle amministrazioni comunali.

Penso all'ingresso di Marco Di Vasta a Gaeta, a quello di Paolo Torelli a Pontinia, fino all'adesione più recente di Tommaso Iossa, Pino D'Amici e Vincenzo Fedele a Minturno. Tutte situazioni dove Fratelli d'Italia era già una realtà e ora è rappresentata anche nei consigli comunali.

Come non citare Fondi, dove pensare di poter competere alle elezioni fino a pochi mesi prima era pura utopia: per questo siamo orgogliosi di aver portato in consiglio comunale un giovane preparato come Stefano Marcucci.

Infine, ci siamo rafforzati dove eravamo già presenti, come nel caso di Latina, con l'ingresso di Giorgio Ialongo, e voglio citare anche Terracina, dove le elezioni hanno premiato la buona amministrazione di Nicola Procaccini e Roberta Tintari.

Queste adesioni e i tesseramenti stanno portando ad una presenza maggiore sul territorio, come dimostra l'inaugurazione dei nuovi circoli, a Fondi, Gaeta, Pontinia, Maenza. A questi se ne aggiungeranno altri nel 2021».

Calandrini conclude dicendo che «Tutto ciò è dovuto al lavoro che vertici comunali, provinciali e regionali stanno facendo sul territorio, ma soprattutto è dovuto alla crescente fiducia che gli italiani tributano a Giorgia Meloni, alla sua serietà e al suo progetto politico alternativo al poltronismo di Pd e 5 Stelle.

Ci attende un 2021 ricco di sfide, a partire dalle elezioni amministrative di Latina. Fratelli d'Italia ha tutte le potenzialità per essere competitiva ovunque, insieme agli alleati del centrodestra».