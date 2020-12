Armando Uscimenti è un nuovo assessore della giunta comunale guidata da Sergio Di Raimo. A darne notizia è stato lo stesso sindaco, che ha provveduto qualche minuto fa alla nomina dell'attuale capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale.

Il 56enne consigliere, quindi, va ad occupare quella casella rimasta vuota dopo l'addio alla giunta dell'ex sindaco Andrea Campoli nel mese di agosto. Il sindaco, per il momento, si è limitato soltanto a nominare Uscimenti, spiegando che si sta ragionando su quali deleghe assegnargli.

Sembra scontata quella ai Servizi Sociali, ma finora lo stesso sindaco ha tenuto per sé questa decisione. In consiglio, una volta che Uscimenti avrà accettato l'incarico, tornerà a sedersi Paolo Rizzo, primo dei non eletti nella lista del Partito Democratico alle elezioni del 2017.