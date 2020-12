Difficoltà su Roma e sulla Ciociaria stanno rallentando la scelta del candidato sindaco di Latina. Sembra un paradosso, ma stavolta è così.

Il centrodestra del capoluogo pontino, mai come adesso, è solido e unito da un comune obiettivo. Al contrario, in altre realtà della Regione, ci sono tensioni e ambizioni contrastanti che rischiano di portare la coalizione divisa all'appuntamento col voto amministrativo del 2021.

Come detto a Latina il rischio di una corsa separata non esiste, anche se dovesse saltare il banco altrove. Ma il tavolo regionale per la scelta del candidato sindaco sta soffrendo le frizioni che si registrano in Ciociaria e in diversi comuni della provincia di Roma. In questo clima, l'accordo unitario è dunque lontano. Se ne riparla a gennaio. Ma queste fibrillazioni, se da una parta non toccano la provincia dall'altro possono portare a rimescolare gli equilibri regionali tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

Tanto per fare un esempio, su Roma città, dove la partita la stanno discutendo direttamente Salvini, Meloni e Tajani-Berlusconi, la scelta del candidato sindaco avrà ripercussioni anche altrove. Fino a oggi in pole c'è sempre stato Guido Bertolaso, considerato area Forza Italia. Ma nelle ultime ore avrebbe ripreso quota il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca, che viene invece dato in quota Fratelli d'Italia. La Lega si tiene la pedina "Regione Lazio" ma è chiaro che se FdI dovesse ottenere la candidatura a sindaco di Roma, il Carroccio potrebbe a quel punto rilanciare le proprie mire sul capoluogo pontino, che è sempre la seconda città del Lazio.

Al momento la situazione dei nomi rimane la medesima. I politici sono quasi tutti dirigenti di partito o consiglieri comunali in carica. Le personalità della società civile sono rimaste 3 o 4, ma con una disponibilità ad accettare ancora non confermata.

Insomma, le frizioni altrove alla fine fanno comodo anche al centrodestra pontino, che avrà più tempo per far riflettere i possibili candidati e, chissà, magari trovare la quadra che al momento manca.