Claudio Durigon è il nuovo coordinatore regionale della Lega nel Lazio. Lo ha deciso il leader Matteo Salvini che ha cambiato numerose figure ai vertici regionali del Carroccio in tutta Italia. L'avvicendamento tutto pontino tra Durigon e Francesco Zicchieri era annunciato da tempo, tanto che l'ex sottosegretario al ministero del Lavoro ha partecipato già ai tavoli regionali per la scelta dei candidati sindaco dei comuni al voto il prossimo anno, relativi sia a Latina sia a Frosinone.

Per Francesco Zicchieri però non è una bocciatura, anzi. Il deputato del Carroccio, nato a Terracina ed eletto in Ciociaria, avrà un compito importante di coordinamento nei prossimi anni. Salvini lo ha infatti designato quale nuovo responsabile federale della gestione e ampliamento delle sedi territoriali della Lega nel Centrosud. Per questo motivo, Zicchieri lascia il testimone di responsabile del partito nel Lazio. «Grazie a Zicchieri per l'ottimo lavoro sul territorio, che ha permesso alla Lega di crescere in consenso e in amministratori locali. La sua esperienza sarà preziosa per radicare ancora di più il partito», afferma Salvini.

Il leader della Lega, attraverso questa girandola di nomine, avvia l'annunciata 'rivoluzione' sui territori. Il segretario leghista ha cambiato otto responsabili regionali del partito, assicurando che si tratta di un primo round e che presto procederà a modifiche in tutte le regioni. Ringrazio tutti i responsabili regionali uscenti, che hanno contribuito alla crescita della Lega da Nord a Sud, con centinaia di nuove sedi aperte e più di 100mila tesserati in tutta Italia. Numeri mai raggiunti prima» conclude Salvini.