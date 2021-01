Un volto sicuramente non nuovo al sud pontino. Non solo perché originario di Minturno, ma anche perché ha già ricoperto l'incarico di subcommissario prefettizio al comune di Formia nel 1993, Maurizio Alicandro, di 63 anni, ha ricevuto questa mattina la nomina di commissario ad acta per l'approvazione della salvaguardia degli Equilibri di bilancio del comune di Formia.

Proprio quel documento che l'attuale amministrazione non è riuscita a far passare in consiglio comunale, registrandosi una parità di voti tra maggioranza e minoranza (12 si e 12 no). Alicandro dovrà verificare se i conti sono apposto e dare l'ok al documento finanziario. Intanto il segretario comunale Alessandro Izzi ha inviato al Prefetto la delibera che non è stata approvata da una maggioranza in Consiglio e si attende la decisione sullo scioglimento della massima assise con la nomina di un commissario prefettizio che dovrà traghettare la città fino a nuove elezioni