Un buco nell'acqua. Tale si è rivelato il tentativo di "riconciliare" le parti nel corso di un incontro che ha visto coinvolti il sindaco di Pontinia Carlo Medici e i consiglieri Eligio Tombolillo, Valterino Battisti e Fernando Ronci, che hanno preso ormai le distanze dalla maggioranza in carica.

La riunione c'è stata giovedì. Da quanto trapelato, non è stata trovata un'intesa per continuare il percorso insieme. I tre consiglieri allontanatisi hanno ribadito quanto era stato detto durante l'ultimo Consiglio Comunale e cioè che di volta in volta decideranno come votare i vari punti all'ordine del giorno che verranno portati all'attenzione dell'assise civica. Non un passaggio in minoranza, insomma, ma neppure un supporto che la maggioranza può dare per scontato. Tuttavia, almeno fino a ieri (stando a quanto pubblicato sull'albo e nella sezione Amministrazione Trasparente relativa agli incarichi politici) i consiglieri hanno mantenuto cariche e deleghe sindacali: Sanità e Ambiente per Battisti, Commercio per Ronci. Discorso meno «politico» per Tombolillo, che è presidente del Consiglio Comunale eletto dall'assise civica; un ruolo super partes di garanzia e di vigilanza sul corretto funzionamento dei lavori dell'assise. Tra le cause della frattura addotte dai tre durante il confronto, la mancata condivisione di alcune scelte politiche e amministrative, nonché aspetti relativi all'elezione del nuovo segretario del Pd (partito cui risulta iscritto Ronci e al quale sono stati iscritti anche Battisti e Tombolillo che poi non hanno rinnovato la tessera).

Salvo stravolgimenti dell'ultima ora, la situazione dovrebbe essersi ormai definita. Potrebbe esserci eventualmente un altro tentativo di dialogo fra le parti poiché il capogruppo di maggioranza Maria Rita D'Alessio aveva annunciato durante l'ultimo Consiglio di voler convocare un incontro. L'esito probabilmente però non cambierebbe, anche perché le prossime Amministrative si avvicinano e la frattura in maggioranza è da leggere anche in prospettiva dell'appuntamento elettorale.