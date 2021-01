Fratelli d'Italia prende atto della scelta del sindaco di Cisterna di estromettere Fratelli d'Italia dall'amministrazione, avvenuta nelle scorse ore con la revoca dell'incarico di vicesindaco a Vittorio Sambucci. "Una posizione - afferma il partito - che è incompatibile con il proseguimento dell'esperienza in maggioranza per i consiglieri e gli assessori del partito, esperienza che può dirsi conclusa".

"Ci dispiace dover constatare che a Cisterna è impossibile andare avanti con il sindaco Mauro Carturan - dichiara il coordinatore regionale di FdI Lazio on. Paolo Trancassini - da mesi l'attività amministrativa è paralizzata e non certo per causa di Fratelli d'Italia ma per l'atteggiamento del primo cittadino estremamente litigioso e insofferente nei confronti del suo stesso vicesindaco oltre che del partito. Responsabilmente e per il bene della città, Fratelli d'Italia sceglie di porre termine a questa amministrazione e auspica che Carturan ridia la parola agli elettori senza tentare di mettere insieme maggioranze diverse da quella uscita dalle urne che non corrisponderebbero al volere degli elettori. La città ha bisogno di una guida forte e autorevole e non dell'inconcludenza che stiamo vedendo in questi mesi".

"Siamo estremamente delusi dall'atteggiamento di Mauro Carturan, nella forma e nella sostanza - dichiara il coordinatore provinciale di FdI Latina sen. Nicola Calandrini -. Abbiamo dato al sindaco di Cisterna tutto il nostro appoggio, alle elezioni comunali, come alle elezioni provinciali. Da parte sua invece abbiamo visto a più riprese ingerenze interne al partito e al gruppo consiliare, e tentativi di ribaltoni della maggioranza. Tutti atteggiamenti che il sindaco ha fatto ricadere sul nostro portavoce comunale Vittorio Sambucci al quale ha dato e levato le deleghe fin troppe volte in troppo poco tempo. Abbiamo pazientato e dato al sindaco il tempo necessario per ritornare sui suoi passi, nella speranza di trovare una rinnovata intesa per portare avanti il programma elettorale. Ma adesso la misura è colma. Se Carturan non riconosce più la maggioranza con cui è stato eletto ed il partito di Fratelli d'Italia che lo ha sostenuto, noi ce ne faremo una ragione, ma lui si dimetta e restituisca la parola agli elettori che hanno diritto di scegliersi una nuova maggioranza".

"Mi spiace dover constatare come l'esperienza amministrativa scelta dai cittadini di Cisterna debba ormai considerarsi conclusa - ha aggiunto l'eurodeputato on. Nicola Procaccini -. Non riesco davvero a immaginare come possa essere produttiva una amministrazione quotidianamente scossa dalle scelte incomprensibili di chi la guida. Massima solidarietà a Vittorio Sambucci e alla comunità politica di Fratelli d'Italia di Cisterna e alla intera città. Evidentemente speravamo tutti che l'esperienza di Mauro Carturan potesse servire alla città, purtroppo invece sono proprio i retaggi del passato dello stesso Carturan ad avere imbrigliato il suo governo e a non donargli alcun futuro".