"Abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio comunale ad hoc sulla vicenda relativa al Park Hotel, struttura della famiglia dell'assessore Simona Lepori, perché va fatta piena chiarezza rispetto alle accuse mosse dai lavoratori alla proprietà". E' quanto affermano i consiglieri comunali del centrodestra di Latina che hanno richiesto la convocazione della massima assise cittadina per fare chiarezza sulla vicenda delle lavoratrici con busta paga zero che lavorano all'interno dell'albergo proprietà della famiglia dell'assessore al Commercio Simona Lepori.

"Le ulteriori accuse mosse negli ultimi giorni non possono lasciare indifferenti. Come Centrodestra siamo convinti sia necessario fare piena chiarezza perché non è possibile avere il sospetto che un assessore della giunta comunale possa essersi reso responsabile delle accuse che gli vengono mosse. E' indispensabile anche perché c'è stato silenzio assoluto da parte della giunta, dell'assessore e del sindaco Damiano Coletta su questa vicenda. E' necessario fare chiarezza, perché sono i cittadini di Latina che la reclamano. Abbiamo presentato come Centrodestra la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale sulla questione, al fine di avere direttamente dal sindaco Damiano Coletta risposte sulla vicenda e nel caso quali provvedimenti o azioni intende intraprendere", è la nota dei consiglieri comunali del centrodestra di Latina.