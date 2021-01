Un incontro ieri sera tra le delegazioni di Partito democratico e Latina Bene Comune ha iniziato a gettare le basi per l'intesa in vista delle elezioni comunali. Domani, poi, il Partito democratico di Latina celebrerà una riunione della direzione comunale all'interno della quale saranno definiti i prossimi passaggi della nuova linea politica che di fatto farà entrare i dem nell'attuale maggioranza, andando a sostenere il bilancio di previsione 2021 che è di prossima approvazione.

La riunione tra le delegazioni che si è svolta ieri ha preso il via proprio da questo obiettivo. Pd e Lbc non parlano di accordo elettorale, ma proprio di un percorso programmatico vero, fatto di temi e scelte per la città che vanno avviati subito. Una linea di condivisione che dovrà rappresentare le fondamenta dell'alleanza per le comunali di quest'anno. Il Pd ha insistito molto sul percorso proprio perché ritiene necessario un passaggio in aula consiliare. E quale migliore occasione dell'approvazione del bilancio previsionale? Il Consigliere regionale e comunale del Pd Enrico Forte ha confermato le indiscrezioni: ««E' ovvio che sia necessario costruire un percorso politico chiaro e alla luce del sole. Penso che questa sia la strada da seguire in questo momento particolare, in cui c'è una pandemia che continua a martellare ma anche la possibilità, per questa città, di accedere a importanti risorse. C'è tempo per pianificare bene le cose da fare e i passaggi».

Il riferimento di Forte è chiaramente al fatto che le prossime elezioni si svolgeranno con ogni probabilità a settembre.

Il collante, oltre che programmatico, ha anche un altro aspetto da considerare, l'avversario comune. «Noi dobbiamo avere la responsabilità politica e anche morale di impedire il ritorno di chi in passato ha fatto i disastri che conosciamo - afferma Forte - Penso che mettere il Pd in uno schieramento largo con Coletta sindaco, sia la strada da portare rapidamente a conclusione per metterci a lavorare seriamente su programmi e progetti concreti per Latina. Partiamo da esperienze diverse, ci siamo annusati per lungo tempo, ma quello che vedo come dato importante è che, al primo posto, mettiamo gli interessi della città».

Insomma la strada è ormai tracciata in vista dell'alleanza per le comunali. Ma il passo più difficile sarà appunto quello di costruire un'intesa immediata ed è proprio da qui, che ieri sera, sono partite le delegazioni del Pd e di Lbc. All'incontro, oltre ai segretari, erano presenti i rappresentanti dei gruppi consiliari. Il bilancio sarà la tappa fondamentale. Il Pd chiede che all'interno vengano ricomprese scelte chiare che possano indirizzare l'amministrazione comunale verso obiettivi ben definiti. Più di una volta, nelle ultime settimane, i dem hanno fatto notare come le risorse che ci saranno a disposizione nei prossimi anni sono una chance clamorosa per Latina.

Certo all'interno del Pd permane qualche imbarazzo. In questi mesi critiche e accuse nei confronti del sindaco Coletta e della sua giunta e maggioranza, sono stati all'ordine del giorno. Superare a piedi pari tutti i precedenti non sarà certamente una cosa semplice. Anche di questo, domani, si discuterà nel corso della riunione della direzione comunale del partito.