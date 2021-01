Lo scioglimento dell'amministrazione Villa si è reso necessario in quanto è stato accertato che il Consiglio comunale, nei termini di legge, non ha adottato i provvedimenti di riequilibrio del bilancio comunale,

Il Prefetto ha avviato le procedure per lo scioglimento del Consiglio comunale di Formia. Al commissario Silvana Tizzano sono stati attribuiti i poteri di Consiglio comunale, Giunta e Sindaco.

Sarà la dottoressa Silvana Tizzano il commissario prefettizio del Comune di Formia. La nomina è arrivata in queste ore a cura del Prefetto di Latina Maurizio Falco. Tizzano condurrà la città al rinnovo del Consiglio comunale.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli